Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве смесителем школьницы из Нижнего Тагила

Глава Следственного комитета России взял на личный контроль дело по факту смерти 8-летней девочки из Нижнего Тагила, скончавшейся от упавшего ей на голову смесителя. Расследованием резонансного преступления займутся в центральном аппарате СКР. Соответствующая информация была опубликована 13 февраля на официальном портале ведомства.

Накануне Следственный комитет заявил о прекращении расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности». По итогам семимесячного расследования в полицию были выделены материалы по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«Трагедия случилась 1 июня 2019 года, когда кто-то бросил с балкона верхнего этажа металлический смеситель и тот упал на голову девочки. Ребёнка госпитализировали, девочка умерла на операционном столе. По одной из версий, виновником трагедии мог оказаться шестилетний мальчик, который решил “поиграть”, выбрасывая разные предметы из квартиры на улицу. Эта версия и была подтверждена в ходе следствия. Глава Следственного комитета дал указание руководству СУ СК России по Свердловской области доложить обо всех обстоятельствах и принятых процессуальных решениях по этому уголовному делу в центральный аппарат ведомства», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СКР.

Напомним, вечером 1 июня 2019 года во дворе дома № 16 по Ленинградскому проспекту восьмилетняя Саша каталась с подружкой на велосипеде, остановилась на мгновенье, чтобы поправить соскользнувшую туфельку, и неожиданно рухнула на асфальт. Раненую девочку подхватили на руки и унесли на лавку. Соседи вызвали скорую. Бригада медиков прибыла на место ЧП быстро, ребёнка экстренно госпитализировали, но в итоге девочка умерла на операционном столе.