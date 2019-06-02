В Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка скончалась после падения на неё водопроводного крана

В больнице Нижнего Тагила скончалась восьмилетняя девочка, которая была госпитализирована накануне, 1 июня, с серьёзной травмой головы.

Напомним, пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в медучреждение после того, как ей на голову упал тяжёлый предмет. По словам очевидцев, ребёнок катался на велосипеде во дворе дома № 16 по Ленинградскому проспекту. В это время с девятого этажа шестилетний мальчик выкинул из окна водопроводный смеситель, который попал по голове девочки.

UPD: Проверку всех обстоятельств трагедии начал следственный отдел по Дзержинскому району.