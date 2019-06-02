В Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка скончалась после падения на неё водопроводного крана

В больнице Нижнего Тагила скончалась восьмилетняя девочка, которая была госпитализирована накануне, 1 июня, с серьёзной травмой головы.
Напомним, пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в медучреждение после того, как ей на голову упал тяжёлый предмет. По словам очевидцев, ребёнок катался на велосипеде во дворе дома № 16 по Ленинградскому проспекту. В это время с девятого этажа шестилетний мальчик выкинул из окна водопроводный смеситель, который попал по голове девочки.
UPD: Проверку всех обстоятельств трагедии начал следственный отдел по Дзержинскому району.
«Предварительно установлено, что девочка получила указанную травму в результате падения на нее металлического смесителя, который, по имеющимся сведениям, был сброшен с одного из верхних этажей многоквартирного дома мальчиком, 2013 г.р. К сожалению, травма, полученная девочкой, оказалась не совместимой с жизнью, и спасти ее не удалось. В рамках проверочных мероприятий следователями СКР будут установлены все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие трагедии. Произошедшему будет дана объективная правовая оценка», - рассказали в пресс-службе регионального СК.