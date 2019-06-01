В Нижнем Тагиле мальчик бросил из окна в голову 7-летней девочки водопроводный кран

Сегодня в Дзержинском районе Нижнего Тагила мальчик травмировал 7-летнюю девочку железным водопроводным краном, выкинув его из окна или балкона 9-го этажа, пишет TagilCity.ru. Инцидент произошёл около 20:00 во дворе дома № 16 на Ленинградском проспекте. По информации издания, ребёнка госпитализировали в ближайшую больницу с травмой головы и без сознания, девочка потеряла много крови.

Очевидцы происшествия рассказали, что девочка гуляла во дворе дома вместе с подругами и бабушкой, когда её по голове ударил тяжёлый металлический предмет. На место происшествия выехали правоохранители и сотрудники Следственного комитета. Сейчас они опрашивают свидетелей и выясняют детали ЧП.