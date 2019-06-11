В Нижнем Тагиле Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти восьмилетней девочки от упавшего водопроводного смесителя 

Следователи Дзержинского отдела СКР по Нижнему Тагилу возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки от упавшего водопроводного смесителя. Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу СК по Свердловской области, дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, трагедия произошла вечером 1 июня во дворе дома № 16 по Ленинградскому проспекту. По версии следствия, металлический смеситель скинул с балкона 9-го этажа шестилетний мальчик.