СК прекратил расследование дела об убийстве школьницы из Нижнего Тагила, погибшей из-за брошенного с балкона смесителя

Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела по факту смерти 8-летней жительницы Нижнего Тагила, скончавшейся от упавшего ей на голову смесителя, со ссылкой на адвоката семьи погибшей Алексея Харлова пишет 66.ru.

Спустя семь месяцев после трагедии следователи разрешили потерпевшей стороне ознакомиться с материалами и вручили постановление о прекращении уголовного дела.

«Изначально нас чуть ли не перед условием поставили: мол, срочно завтра приезжайте, потому что послезавтра срок по делу выходит. В назначенное время мы были в СК, но нашего следователя на месте не оказалось. Нам выделили другого, для ознакомления с материалами дела. Затем нам выдали две папочки, несшитые и даже не пронумерованные. Возможно, там были все документы, но отношение немного напрягает», — рассказал Харлов.

По словам адвоката, следователь пытался взять у него и матери погибшей Саши Натальи Ивачёвой подписки о неразглашении тайны следствия — вероятно, чтобы потерпевшая не подавала жалобы и не обращалась в СМИ, уверен защитник. Нарушения в процедуре ознакомления, по мнению адвоката, уже дают основания для отмены постановления.

«За весь период следствия мы никаких официальных уведомлений о продлении сроков не получали. У следователей всегда есть одна отговорка: мол, отправили почтой, а там, возможно, потерялось», — настаивает Харлов.

Наталья Ивачёва и адвокат Алексей Харлов решили обратиться с жалобой в Главное следственное управление СК — по их мнению, работа следователей, с которой они столкнулись, не даёт гарантий защищённости каждого, кто может оказаться в подобной ситуации.

В Следственном управлении СК по Свердловской области АН «Между строк» подтвердили прекращение уголовного дела и отметили, что в полицию были выделены материалы по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Напомним, трагедия случилась вечером 1 июня 2019 года во дворе дома № 16 по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле. Кто-то бросил с балкона верхнего этажа металлический смеситель, и тот упал на голову восьмилетней Саше Ивачёвой. Девочка каталась с подружкой на велосипеде, остановилась на мгновенье, чтобы поправить соскользнувшую туфельку, и неожиданно рухнула на асфальт. Раненую девочку подхватили на руки и унесли на лавку. Соседи вызвали скорую. Бригада медиков прибыла на место ЧП быстро, школьницу экстренно госпитализировали. Девочка умерла на операционном столе.

Следователи Дзержинского отдела СК возбудили и начали расследовать уголовное дело по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности».