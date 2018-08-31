Глава села Покровское Марина Сельская объяснила, зачем написала заявление на пенсионерку Куценок

Глава посёлка Покровское ГГО Марина Сельская прокомментировала «МБХ Медиа» ситуацию вокруг скандала с 63-летней местной жительницей Ириной Куценок, которая предупредила односельчан о приезде съёмочной бригады телекомпании «Вести Урал». После того как пенсионерка расклеила объявления о месте и времени приезда журналистов, чиновница написала на женщину заявление в полицию, обвинив её в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).
«У Куценок был умысел на проведение митинга, потому что человек пришёл не только с одним вопросом о горячем водоснабжении, а человек пришёл с массой негативных вопросов, которые были в адрес администрации и в мой адрес. На протяжении двух с половиной часов человек выдвигал различные требования и недовольство, это не было просто разговором, с её стороны был явный негатив. А съёмка для чего была? Она для чего приглашала? Наверное, для того чтобы какие-то требования высказать! Она говорит, что просто побеседовать, а что значит побеседовать в присутствии корреспондентов? Достаточно было её соседей пригласить, а не весь посёлок собирать. А если бы пришло много людей? А если бы это вылилось на какой-то другой уровень и мне бы говорили, что я вообще не в курсе, что у меня на посёлке творится? Это Куценок, наоборот, вносит негатив в посёлок», — пояснила Сельская.
Также Сельская высказалась по поводу собрания, которое пытался организовать житель посёлка Молодёжный Владимир Чукавин из-за плохих дорог к населённому пункту.
«Он не в гости позвал — а позвал собраться у колодца. А если это доведёт людей далеко? Вдруг митинг несанкционированный будет? Может, люди придут, там я не знаю, с какими мыслями, с какими требованиями своими, и во что это потом выльется?» — считает Марина Сельская.
Напомним, об истории жительницы села Покровское написали многие федеральные СМИ. Депутат Госдумы Данил Шилков попросил свердловского прокурора Сергея Охлопкова проверить деятельность главы Покровской администрации Марины Сельской на предмет превышения должностных полномочий. 30 августа Пригородный суд Свердловской области оправдал Куценок. Судья Евгения Мулькова приняла решение прекратить производство по делу «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».
Накануне на сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку главу администрации села Покровское Марину Сельскую. Чиновница написала заявление в полицию на пенсионерку, обвинив в организации несанкционированного митинга, что привело к суду. Автор петиции — директор АН «Между строк» общественник Егор Бычков — адресовал её губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.