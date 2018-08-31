Глава села Покровское Марина Сельская объяснила, зачем написала заявление на пенсионерку Куценок

Глава посёлка Покровское ГГО Марина Сельская прокомментировала «МБХ Медиа» ситуацию вокруг скандала с 63-летней местной жительницей Ириной Куценок, которая предупредила односельчан о приезде съёмочной бригады телекомпании «Вести Урал». После того как пенсионерка расклеила объявления о месте и времени приезда журналистов, чиновница написала на женщину заявление в полицию, обвинив её в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

«У Куценок был умысел на проведение митинга, потому что человек пришёл не только с одним вопросом о горячем водоснабжении, а человек пришёл с массой негативных вопросов, которые были в адрес администрации и в мой адрес. На протяжении двух с половиной часов человек выдвигал различные требования и недовольство, это не было просто разговором, с её стороны был явный негатив. А съёмка для чего была? Она для чего приглашала? Наверное, для того чтобы какие-то требования высказать! Она говорит, что просто побеседовать, а что значит побеседовать в присутствии корреспондентов? Достаточно было её соседей пригласить, а не весь посёлок собирать. А если бы пришло много людей? А если бы это вылилось на какой-то другой уровень и мне бы говорили, что я вообще не в курсе, что у меня на посёлке творится? Это Куценок, наоборот, вносит негатив в посёлок», — пояснила Сельская.

Также Сельская высказалась по поводу собрания, которое пытался организовать житель посёлка Молодёжный Владимир Чукавин из-за плохих дорог к населённому пункту.

«Он не в гости позвал — а позвал собраться у колодца. А если это доведёт людей далеко? Вдруг митинг несанкционированный будет? Может, люди придут, там я не знаю, с какими мыслями, с какими требованиями своими, и во что это потом выльется?» — считает Марина Сельская.