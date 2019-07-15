Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в письме Владимиру Путину от 26 июня попросил у президента России льготы в размере 2,6 трлн рублей на развитие Арктики, пишут «Ведомости». Взамен на льготы нефтяники готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей в развитие полярного региона.

К письму также были приложены расчеты от KPMG — одной из аудиторских компаний Большой четвёрки. Подлинность письма подтвердили семь человек, близких к компании и проекту по освоению Арктики.

Проект «Восток ойл» объединяет несколько арктических месторождений, а его ресурсы оценивают в 2,6 млрд рублей. В письме Сечин также отметил, что к проекту присоединятся «первоклассные международные инвесторы», но не назвал кто именно. Инвестиции, по словам Сечина, превысят 5 трлн рублей. Доходы от проекта в ВВП страны эксперты KPMG оценили в 2% в год до 2050 года, а в федеральный бюджет — 4,4 трлн рублей. Также эксперты KPMG подсчитали, что для «Восток ойл» льготы должны составить 2,6 трлн рублей. По мнению представителя Минфина, такая льгота спровоцирует потери в бюджете до 250 млрд рублей в год. В плюс с прибылью в 25 млрд рублей проект выйдет только к 2027 году.