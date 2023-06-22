Глава Нижнего Тагила предложил забрать убыточные автобусные маршруты у компаний-перевозчиков и отдать их несуществующему МУП

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил забрать непопулярные автобусные маршруты в городе у частных компаний-перевозчиков и передать их структурному подразделению мэрии. Такую идею мэр выдвинул в эфире программы «Время новостей. Мнения» (16+) в эфире телеканала «Телекон».

«Если кто-то думает, что только в нашем городе есть трудности с общественным транспортом, то это не так. Во всех городах Свердловской области к компаниям-перевозчикам есть вопросы. Пока я вижу только один выход — надо создавать своё структурное подразделение, возрождать то, что было в советское время, а те маршруты, которые сегодня убыточны и неинтересны перевозчикам, на которых они пытаются всячески экономить, забирать себе. Перевозчикам при этом следует оставить наиболее прибыльные, интересные им маршруты. С трамваями в городе, например, так и есть», — заявил Владислав Пинаев.

Градоначальник отметил, что в распоряжении города есть лишние единицы техники, однако они простаивают из-за «катастрофической нехватки кадров».

«У нас есть и другая проблема — где взять людей? Сегодня катастрофически не хватает водителей. Не хватает кадров не только для автобусов, но и для трамваев, просто это не так заметно горожанам. В МУП “Тагильский трамвай” уже и обучают, и принимают на работу, и платят какие-то дивиденды, чтобы хоть как-то привлечь кадры и укомплектоваться. Есть проблема с мигрантами. Вы знаете, что сегодня стройки идут по всей стране, что привлекает многих из них туда. Кроме того, те люди, которые работали здесь на автобусах, мигрировали в Екатеринбург, ведь там привлекательнее тариф. У них есть такая возможность. Они могут в любой момент положить ключи на стол и рассчитаться. Их здесь ничего не держит, у них здесь нет семей, нет собственного жилья. Так же приехали в Екатеринбург, сняли на окраине жильё и спокойно работают там. Завтра, к примеру, Тюмень предложит им лучшие условия, они уедут туда», — пожаловался мэр.

Глава города подчеркнул, что проблема имеет структурный и массовый характер, а потому не решится сиюминутно. Владислав Пинаев отметил, что при её решении следует думать о перспективе на долгие годы вперёд, а не руководствоваться сиюминутными потребностями.

Напомним, проблема с общественным транспортом в Нижнем Тагиле существует много лет и регулярно становится темой обсуждения в соцсетях. В феврале текущего года в мэрии признали, что бизнес автобусных перевозок для коммерческих компаний является неприбыльным, а потому штрафы за неисполнение контрактных обязательств и некачественные услуги не являются решением проблемы.

Несмотря на нерешённые проблемы, стоимость проезда в общественном транспорте города регулярно повышается. В 2022 году она выросла дважды: в мае с 21 до 22 рублей и в декабре с 22 до 24 рублей. В начале 2023 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев анонсировал очередное повышение стоимости проезда, однако о какой сумме речь идёт на этот раз — неизвестно.