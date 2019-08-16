Глава Минфина Антон Силуанов объяснил сокращение числа предприятий малого и среднего бизнеса их ростом

Министр финансов и первый вице-премьер Правительства РФ Антон Силуанов объяснил сокращение числа предприятий малого и среднего бизнеса. Согласно его заявлению, такие предприятия растут и переходят в разряд более крупных.

«В последнее время появились сообщения о том, что количество МСП сокращается. Здесь надо более глубоко подходить к вопросу. Да, происходит сокращение. Но знаете почему это происходит? Потому, что целый ряд мелких и средних предпринимателей переходит в разряд более крупных. Количество таких за последний год составило 3 тысячи предприятий. Второе, не все малые предприятия, которые продолжают деятельность, сдают об этом информацию в реестры и налоговую службу», — цитирует Силуанова Znak.com.

Глава Минфина отметил, что «объем выручки в сегменте малого и среднего предпринимательства за последний год увеличился на 25%».

«Здесь ни о каком сокращении количества или доли малого предпринимательства в общем объеме предпринимателей не правильно вести речь», — подытожил министр.

Согласно данным Института экономики роста имени Столыпина, по итогам первого полугодия 2019 года на 1,6% сократилось количество работников малых и средних предприятий — это более чем 257 тысяч человек. Само количество МСП в текущем году сократилось на 7-8% — это примерно 18,2 тысяч малых и 1,5 тысячи средних предприятий. Эксперты заявили, что такая ситуация может привести к спаду всей экономики страны и рецессии.