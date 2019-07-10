Глава Минэкономразвития заявил, что поедет на форум в Тольятти за рулём Lada

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в Instagram заявил, что поедет на форум моногородов в Тольятти из Москвы на Lada.

«В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти», — заявил Орешкин.

Он добавил, что одной из задач поездки на автомобиле будет рассмотрение вопроса о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7. Также министр намерен сделать остановки в Нижнем Новгороде и Казани. В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что Орешкин поедет на автомобиле Lada Xray.