Сегодня: Чт, 12 Января, 2017 | USD 59.5 руб. 0.5   EUR 63.28 руб. 0.28   | -10 °C
12 Янв 2017 12:54 | Метки: Новости

Глава Минэкономразвития назвал рубль самым крепким активом и призвал иностранцев вкладываться в Россию

Рублёвые активы – самые крепкие в мире, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Гайдаровском форуме в Москве. Он призвал иностранный бизнес «не ждать и активнее инвестировать» в российскую экономику. По словам Орешкина, последние два года многие зарубежные компании опасались это делать.

«В результате мы видим, что рубль и рублёвые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире, – передаёт слова Максима Орешкина РБК. – Поэтому те, кто боялся, упустили очень серьёзные возможности… Те, кто будут ждать и откладывать принятие решений по инвестициям на более поздний срок, окажутся в менее выгодном положении. Поэтому я всех иностранных коллег приглашаю делать инвестиции».

Теперь, по мнению главы Минэкономразвития, главная задача правительства – создание определённости экономических условий для ведения бизнеса в России.

«Но для того, чтобы работать на глобальный рынок из России, необходим другой уровень определённости для бизнеса. Вопрос определённости того, как экономика реагирует на волатильность цен на нефть, насколько устойчива налоговая система, как вообще вся регуляторика в стране работает. Эта определённость очень важна. Я думаю, в этом году главная задача правительства – работа над тем, чтобы эта определённость [была], и понимание того, как будет развиваться экономика», – говорит министр.

Максим Орешкин возглавил Министерство экономического развития России в декабре 2016 года после того, как его предшественника Алексея Улюкаева арестовали по обвинению в получении взятки. Ранее Орешкин работал заместителем министра финансов.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Глава Минэкономразвития назвал рубль самым крепким активом и призвал иностранцев вкладываться в Россию

Рекомендуемые новости:

64x64
12.Янв.17 07:32 | Комментарии: 0

Родственники сообщили о найденном теле пропавшей в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой

64x64
11.Янв.17 18:37 | Комментарии: 0

По факту загадочного исчезновения девушки в Нижнем Тагиле возбуждено дело по статье «Убийство». Что известно о ходе поисковой операции на данный момент

64x64
10.Янв.17 15:14 | Комментарии: 0

Ёлка, бутылка Martini и много-много смерти. Репортаж АН «Между строк» из центра для неизлечимых онкобольных за несколько часов до Нового года (ФОТО)

Лента новостей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал парламент местом для дискуссий Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал парламент местом для дискуссий
12.01.2017 | Комментарии: 0
Вдова Миши Брусиловского привезла на выставку в Нижний Тагил уникальные картины художника Вдова Миши Брусиловского привезла на выставку в Нижний Тагил уникальные картины художника
12.01.2017 | Комментарии: 0
Автохама на «Хайлендере» с номерами ААА уволили с крупного тагильского предприятия Автохама на «Хайлендере» с номерами ААА уволили с крупного тагильского предприятия
12.01.2017 | Комментарии: 0
ОНФ проконтролирует выполнение Куйвашевым поручения Путина по тагильской дороге ОНФ проконтролирует выполнение Куйвашевым поручения Путина по тагильской дороге
12.01.2017 | Комментарии: 0
Находящийся под подпиской бард Новиков улетел отдыхать в ОАЭ Находящийся под подпиской бард Новиков улетел отдыхать в ОАЭ
12.01.2017 | Комментарии: 0
Суд лишил депутата Карапетяна водительских прав за пьяную езду Суд лишил депутата Карапетяна водительских прав за пьяную езду
12.01.2017 | Комментарии: 0
В Каменске-Уральском за мошенничество судят начальника управления образования В Каменске-Уральском за мошенничество судят начальника управления образования
12.01.2017 | Комментарии: 0
Полпред Холманских соберёт уральских парламентариев в администрации президента Полпред Холманских соберёт уральских парламентариев в администрации президента
12.01.2017 | Комментарии: 0
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку Минфин предложил поднять минимальную цену на водку
12.01.2017 | Комментарии: 0
Глава Минэкономразвития назвал рубль самым крепким активом и призвал иностранцев вкладываться в Россию Глава Минэкономразвития назвал рубль самым крепким активом и призвал иностранцев вкладываться в Россию
12.01.2017 | Комментарии: 0

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)

На пешеходном переходе в центре Нижнего Тагила сбили пенсионерку (ВИДЕО)


Правительство не поддержало законопроект об уголовном наказании за вбросы на выборах Правительство не поддержало законопроект об уголовном наказании за вбросы на выборах
12.01.2017 | Комментарии: 0
Сотрудников Госдумы обязали отчитываться о постах в соцсетях Сотрудников Госдумы обязали отчитываться о постах в соцсетях
12.01.2017 | Комментарии: 0
Источник: Избитая мужем тагильчанка Дарья Зембицкая могла умереть в лесу от переохлаждения Источник: Избитая мужем тагильчанка Дарья Зембицкая могла умереть в лесу от переохлаждения
12.01.2017 | Комментарии: 0
Госсекретарь Трампа назвал условие признания Крыма российским Госсекретарь Трампа назвал условие признания Крыма российским
12.01.2017 | Комментарии: 0
Законы Яровой вошли в топ-10 мировых угроз инновационному развитию Законы Яровой вошли в топ-10 мировых угроз инновационному развитию
12.01.2017 | Комментарии: 0
Экспертиза исключила версию теракта в крушении самолёта Минобороны над Чёрным морем Экспертиза исключила версию теракта в крушении самолёта Минобороны над Чёрным морем
12.01.2017 | Комментарии: 0
Родственники сообщили о найденном теле пропавшей в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой Родственники сообщили о найденном теле пропавшей в Нижнем Тагиле Дарьи Зембицкой
12.01.2017 | Комментарии: 0
По факту загадочного исчезновения девушки в Нижнем Тагиле возбуждено дело по статье «Убийство». Что известно о ходе поисковой операции на данный момент По факту загадочного исчезновения девушки в Нижнем Тагиле возбуждено дело по статье «Убийство». Что известно о ходе поисковой операции на данный момент
11.01.2017 | Комментарии: 0
Госдума признала домашние побои административным правонарушением Госдума признала домашние побои административным правонарушением
11.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле экс-директор управляющей компании получил 5 лет колонии В Нижнем Тагиле экс-директор управляющей компании получил 5 лет колонии
11.01.2017 | Комментарии: 0
Начальник свердловской ГИБДД раскритиковал качество уборки дорог в Нижнем Тагиле и пригрозил закрыть маршруты движения общественного транспорта Начальник свердловской ГИБДД раскритиковал качество уборки дорог в Нижнем Тагиле и пригрозил закрыть маршруты движения общественного транспорта
11.01.2017 | Комментарии: 0
Госдума одобрила штрафы для провайдеров за отказ блокировать сайты Госдума одобрила штрафы для провайдеров за отказ блокировать сайты
11.01.2017 | Комментарии: 0
Ростехнадзор нашёл на «Уралхимпласте» 189 нарушений промбезопасности Ростехнадзор нашёл на «Уралхимпласте» 189 нарушений промбезопасности
11.01.2017 | Комментарии: 0
Суд допросит командира батальона «Север» по делу Немцова Суд допросит командира батальона «Север» по делу Немцова
11.01.2017 | Комментарии: 0
Минюст включил в реестр «иностранных агентов» свердловскую НКО Минюст включил в реестр «иностранных агентов» свердловскую НКО
11.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости