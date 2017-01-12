Глава Минэкономразвития назвал рубль самым крепким активом и призвал иностранцев вкладываться в Россию

Рублёвые активы – самые крепкие в мире, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Гайдаровском форуме в Москве. Он призвал иностранный бизнес «не ждать и активнее инвестировать» в российскую экономику. По словам Орешкина, последние два года многие зарубежные компании опасались это делать.

«В результате мы видим, что рубль и рублёвые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире, – передаёт слова Максима Орешкина РБК. – Поэтому те, кто боялся, упустили очень серьёзные возможности… Те, кто будут ждать и откладывать принятие решений по инвестициям на более поздний срок, окажутся в менее выгодном положении. Поэтому я всех иностранных коллег приглашаю делать инвестиции».

Теперь, по мнению главы Минэкономразвития, главная задача правительства – создание определённости экономических условий для ведения бизнеса в России.

«Но для того, чтобы работать на глобальный рынок из России, необходим другой уровень определённости для бизнеса. Вопрос определённости того, как экономика реагирует на волатильность цен на нефть, насколько устойчива налоговая система, как вообще вся регуляторика в стране работает. Эта определённость очень важна. Я думаю, в этом году главная задача правительства – работа над тем, чтобы эта определённость [была], и понимание того, как будет развиваться экономика», – говорит министр.

Максим Орешкин возглавил Министерство экономического развития России в декабре 2016 года после того, как его предшественника Алексея Улюкаева арестовали по обвинению в получении взятки. Ранее Орешкин работал заместителем министра финансов.

Агентство новостей «Между строк»