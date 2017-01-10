Алексею Улюкаеву продлили домашний арест

Басманный суд Москвы решил продлить домашний арест экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева до 15 апреля. Об этом сообщает «Дождь». Домашний арест бывший федеральный чиновник отбывает в своей квартире на улице Минской в столице. Ему запрещено покидать её и общаться с кем-либо, кроме близких родственников.

Сегодня же стало известно, что срок следствия по делу Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, продлён до 15 мая. Назначено проведение судебной фонографической экспертизы. Кроме того, следствие рассказало, что по делу в качестве свидетелей проходят несколько подчинённых экс-министра. Назвать их имена ведущий дело следователь отказался, опасаясь, что Улюкаев может надавить на чиновников, давших против него показания.

«Ряд свидетелей обвинения работают в Минэкономразвития и Росимуществе», – сказал он, не уточнив других деталей.

Сам бывший министр экономического развития выразил несогласие с позицией следствия. В Басманном суде Улюкаев попросил отпустить его из-под домашнего ареста.

«Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде», – передаёт слова экс-министра «Интерфакс».

Судья отправил Улюкаева под домашний арест 15 ноября. По версии Следственного комитета, чиновник потребовал от представителя «Роснефти» взятку в размере 2 миллионов долларов за положительную оценку сделки по покупке госпакета «Башнефти». Следствие отмечало, что Улюкаев был задержан с поличным.

Агентство новостей «Между строк»