Глава Колымы Сергей Носов одобрил производство колбасы из тюленей

В Магадане впервые начали производить колбасу из мяса морских млекопитающих — тюленей, — которое раньше использовали только для корма животным, сообщается на сайте правительства области.

«Такой продукции не делали даже во времена Советского Союза. Мясо выловленных животных шло в виде корма на фермы по разведению песца и норки», — отмечается в сообщении.

По мнению диетологов, мясо тюленей обладает не только хорошим вкусом, но и пользой: оно низкокалорийное и содержит большое количество полезных веществ, укрепляющих организм.

Промыслом зверя занимается одна из колымских компаний, получившая разрешение ещё в 2017 году.

«К настоящему моменту добыто 137 тюленей. Готовая продукция прошла все необходимые исследования, получены разрешающие торговлю документы», — указано на сайте правительства.

В перспективе предприятие планирует заняться глубокой переработкой мяса, которое включит в себя производство жира, паштетов, тушёнки, заготовки шкур для реализации на меховое производство, субпродуктов для фармакологии. По оценкам специалистов рыбного хозяйства Магаданской области, проблем с сырьём для производства колбасы и других мясных продуктов из тюленей не будет: в настоящее время в акватории Дальнего Востока насчитывается до 50 тысяч голов этих морских животных.

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Носова врио губернатора Магаданской области 28 мая 2018 года. После этого он написал заявление об отставке с поста мэра Нижнего Тагила. 9 сентября по итогам выборов он стал главой Колымы.