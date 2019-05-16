Общество

Глава Хакасии выиграл тяжбу с пресс-секретарём «Роснефти», назвавшим его дебилом

16.05.2019 14:59

Абаканский городской суд полностью удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, со ссылкой на помощника председателя суда Анжелику Гуляеву пишет «Интерфакс».

Коновалов подал иск о защите чести и достоинства в связи с высказываниями Леонтьева — в декабре прошлого года пресс-секретарь «Роснефти» в эфире радио «Комсомольская правда» назвал главу региона дебилом. Леонтьев назвал иск Коновалова глупостью.

«Если человек полгода думал [с момента заявления Леонтьева до подачи иска], значит, для него это очень сложный вопрос. Если ему хочется доказывать, что он не дебил, то пусть попробует», сказал Леонтьев.

Кандидат от КПРФ Коновалов был избран главой Хакасии во втором туре выборов в ноябре 2018 года.

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