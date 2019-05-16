Глава Хакасии выиграл тяжбу с пресс-секретарём «Роснефти», назвавшим его дебилом

Абаканский городской суд полностью удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, со ссылкой на помощника председателя суда Анжелику Гуляеву пишет «Интерфакс».

Коновалов подал иск о защите чести и достоинства в связи с высказываниями Леонтьева — в декабре прошлого года пресс-секретарь «Роснефти» в эфире радио «Комсомольская правда» назвал главу региона дебилом. Леонтьев назвал иск Коновалова глупостью.

«Если человек полгода думал [с момента заявления Леонтьева до подачи иска], значит, для него это очень сложный вопрос. Если ему хочется доказывать, что он не дебил, то пусть попробует», — сказал Леонтьев.

Кандидат от КПРФ Коновалов был избран главой Хакасии во втором туре выборов в ноябре 2018 года.