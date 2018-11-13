Избирком признал победу Коновалова на выборах губернатора Хакасии

Избирком Хакасии признал состоявшимися и действительными выборы главы республики, прошедшие 11 ноября, пишет ТАСС.

Председатель комиссии Александр Чуманин признал единственного кандидата — коммуниста Валентина Коновалова — избранным на должность главы республики и правительства региона.

Избранный глава Хакасии до 17 ноября должен сложить полномочия депутата парламента республики.

Напомним, 9 сентября коммунист победил в первом туре, набрав 44,81%. Также во второй тур прошёл тогдашний глава Хакасии Виктор Зимин с 32,42%. Потом Зимин снялся с выборов, сославшись на слабое здоровье, и ушёл в отставку, второй тур пришлось отложить. Затем от участия в выборах отказались и два оставшихся кандидата в губернаторы — Андрей Филягин от «Справедливой России» и Александр Мяхар от «Партии роста», Коновалов остался единственным участником.

Во втором туре выборов Коновалов набрал 57,57% голосов избирателей при необходимых 50% плюс один голос. Явка составила 45,73%.