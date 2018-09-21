Врио главы Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов

Временно исполняющий обязанности главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона, со ссылкой на председателя избирательной комиссии республики Александра Чуманина пишет ТАСС.

По его словам, Зимин объяснил свое решение состоянием здоровья. Второй тур выборов, в соответствии с законодательством, будет отложен на две недели. Конкуренцию кандидату от КПРФ Валентину Коновалову составит председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место. Если этого не произойдёт, Коновалов будет участвовать во втором туре единолично, ему нужно будет набрать более половины голосов избирателей. В первом туре Зимин получил 32,4% голосов против 44,8% у Коновалова.

По данным «Ведомостей», написать заявление об отставке Зимину предлагал Кремль. В Москве, писала газета, хотят, чтобы регионом руководил «кто угодно, лишь бы не он».