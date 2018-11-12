Кандидат от КПРФ победил на выборах губернатора Хакасии

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил на выборах губернатора Хакасии, пишет «Дождь».

По итогам обработки 100% бюллетеней, он набрал на выборах 57,57% голосов избирателей, против проголосовали 41,16%.

У Коновалова не было соперников на выборах — жители Хакасии могли проголосовать за или против него. Он сам сообщил, что у него «нет эйфории» в связи с победой.

«Пройден тяжёлый путь. Есть ощущение, что предстоит большая работа. Я уверен, что при поддержке населения, а она есть, как показали выборы, мы справимся», — сказал Коновалов.

В ЦИК сообщили, что серьёзных нарушений при подсчёте голосов не зафиксировали.

Первый тур выборов губернатора Хакасии прошёл 9 сентября, тогда Коновалов одержал победу, опередив действовавшего главу региона и кандидата от «Единой России» Виктора Зимина. Однако ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, поэтому в Хакасии назначили второй тур.

Он должен был пройти 23 сентября, но не состоялся, так как Зимин снял свою кандидатуру. Источники РБК сообщали, что это произошло после звонка из администрации президента. Позднее от участия в выборах отказались все остальные кандидаты, кроме Коновалова.