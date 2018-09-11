«Ведомости» сообщили о желании Кремля добиться ухода главы Хакасии до второго тура выборов

В Хакасии, где кандидат от КПРФ набрал в первом туре выборов главы республики больше голосов, чем действующий глава Виктор Зимин, — «неуправляемая ситуация», со ссылкой на близкого к Кремлю собеседника пишут «Ведомости». В администрации президента хотят, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура голосования.

«Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: пусть там будет кто угодно, лишь бы не он», — рассказал источник.

В то же время в целом в администрации нет панических настроений, добавляет собеседник. По его словам, в отношении Зимина в Кремле сложился консенсус — есть общее мнение о том, что одержать победу на выборах он не способен.

Источник отметил, что во втором туре выборов Кремль окажет поддержку врио главы Приморья Андрею Тарасенко, а в отношении кандидатов от власти Вячеслава Шпорта и Светланы Орловой в Хабаровском крае и Владимирской области, где также состоятся вторые туры, «есть сомнения».

Двое источников рассказали, что почти все негативные итоги выборов были ожидаемыми: об этом шла речь в субботу на совещании у первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. По словам одного из источников, Кремль не хочет видеть губернатором Хабаровского края представителя ЛДПР Сергея Фургала, который набрал больше всего голосов. По данным собеседника, вопросы к Фургалу есть у представителей силовых структур.

Близкий к Кремлю человек отметил, что в процессе подготовки к выборам были допущены значительные ошибки, а также недооценены негативные настроения, связанные с пенсионной реформой. Как отметил собеседник, людям в администрации президента, ответственным за предвыборную кампанию, «ничего не грозит», так как они смогут найти объяснение полученным результатам. По мнению другого источника, проблемы могут возникнуть не у главных руководителей, а у тех, кто отвечал за кампанию в «Единой России», и у кураторов по внутренней политике в регионах.

Напомним, накануне стало известно, что по итогам выборов губернаторов в четырёх российских регионах — в Приморском, Хабаровском краях, Владимирской области и Хакасии — пройдут вторые туры. Помимо этого, в трёх регионах — Иркутской, Ульяновской областях и Хакасии — «Единая Россия» не смогла получить большинство в законодательных собраниях.