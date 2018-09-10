В четырёх регионах России пройдёт второй тур губернаторских выборов

По итогам единого дня голосования 9 сентября в четырёх российских регионах ни один из кандидатов в губернаторы не смог набрать более 50% голосов избирателей, пишет «Коммерсантъ». Второй тур выборов пройдёт в Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.

В Приморском крае после подсчёта 100% протоколов участковых комиссий врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 24,64%. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 35,81%, а действующий глава региона Вячеслав Шпорт («Единая Россия») — 35,62%.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с результатом 36,46%. Второе место с 31,28% занимает кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

В Хакасии у кандидата от КПРФ Валентина Коновалова (КПРФ) 43,48% голосов, а у действующего главы республики Виктора Зимина («Единая Россия») — 36,09%.

Второй тур пройдёт в нескольких регионах впервые после возвращения в 2012 году прямых губернаторских выборов.