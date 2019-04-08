Глава Хакасии подал иск к Михаилу Леонтьеву из-за того, что он назвал его «дебилом»

Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, со ссылкой на пресс-службу правительства региона пишет «Тайга.инфо». Отмечается, что он подал иск как частное лицо.

Напомним, 12 декабря Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал Коновалова «дебилом».

«Есть регион Хакасия, там выбрали губернатором дебила. Всем понятно, что он дебил. Это никого не интересует. Он открытый дебил, совершенно манифестированный», — сказал Леонтьев.

В правительстве Хакасии заявили, что Леонтьев «позиционирует свою мысль как явление Христа народу» и реагировать на его слова не имеет смысла. Подачу иска там назвали «частным делом конкретных людей». 8 апреля в пресс-службе правительства заявили, что не будут комментировать иск частного лица.

В середине января Коновалов уже выиграл аналогичный иск к Леонтьеву: поводом для разбирательства стали слова Леонтьева о финансировании избирательной кампании будущего губернатора, соответчиком стал региональный канал ТВ 7. Защита указывала, что Леонтьев высказывал оценочное суждение и разумную критику. Суд частично удовлетворил иск губернатора и обязал канал опровергнуть информацию о финансировании кампании коммуниста холдингом «Рутэк».

Валентин Коновалов выиграл выборы губернатора Хакасии осенью 2018 года. «Русская служба Би-би-си» сообщала, что перед вторым туром Леонтьев приезжал в Абакан и записал телесюжет, который мог бы скомпрометировать Коновалова. По словам источников, у главы «Роснефти» Игоря Сечина были очень хорошие отношения с прежним губернатором Виктором Зиминым.