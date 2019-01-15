Губернатор Хакасии выиграл суд по иску о защите чести и достоинства к Михаилу Леонтьеву

Губернатор Хакасии коммунист Валентин Коновалов выиграл иск о защите чести и достоинства к экс-тележурналисту и пресс-секретарю «Рос­нефти» Михаилу Леонтьеву, со ссылкой на материалы дела пишет «Коммерсантъ».

Коновалов подавал иски к Леонтьеву и телеканалу ТВ7 — ООО «Видеоканал-Абакан», входящему в медиагруппу «Юг Сибири». Поводом для иска стали обвинения пресс-секретаря «Роснефти» в коррупции: после победы коммуниста в первом туре губернаторских выборов Леонтьев заявил, что избирательная кампания Коновалова спонсируется холдингом «Рутэк» и входящим в него угольным разрезом «Аршановский». Сюжет с заявлением Леонтьева вышел 20 сентября в программе NotaBene в эфире ТВ7.

Суд указал, что истец был обвинён в «совершении коррупционных действий, указывающих на подкуп избирателей, незаконное финансирование избирательной кампании». В результате он вынес решение в пользу Коновалова, хотя представители Леонтьева утверждали, что высказывание пресс-секретаря «Роснефти» является не утверждением о факте, а носит оценочный и субъективный характер. Суд также обязал ТВ7 опубликовать опровержение.

В то же время коммунист не стал подавать второй иск к Леонтьеву, назвавшему его «дебилом». Политолог Михаил Верхотуров в беседе с изданием предположил, что губернатор Хакасии не хочет ассоциировать себя с заявлением Леонтьева. Юрист медиагруппы «Юг Сибири» и Леонтьев отказались комментировать решение суда.