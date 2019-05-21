Глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев попросил об УДО

Глава грозненского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, которого приговорили к четырём годам колонии по статье о хранении наркотиков, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, со ссылкой на его адвоката Петра Заикина пишет «МБХ медиа».

«Да, мы подали на УДО. Это вопрос не быстрый, суд может потребовать дополнительные документы, хотя мы всё по максимуму подготовили. Ожидаем решения в конце мая — начале июня», — сказал адвокат.

Ходатайство в Шалинский городской суд было подано еще 15 мая, в нём защита отмечала, что Титиев не совершал дисциплинарных проступков за всё время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, участвует в воспитательных мероприятиях и соблюдает традиции ислама.

Напомним, Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года якобы за то, что он перевозил 207 граммов марихуаны в своей машине. Правозащитнику предъявили обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК). Титиев неоднократно говорил о том, что наркотики ему подбросили сами полицейские. По мнению правозащитников, уголовное преследование связано с его деятельностью.

18 марта суд в Чечне приговорил Титиева к четырём годам колонии-поселения, именно такой срок запрашивал прокурор. Сторона обвинения настаивала на том, что вина Титиева в совершении преступления полностью доказана, отягчающих обстоятельств нет — ранее не судим, его положительно характеризуют люди. В апреле Титиев принял решение не обжаловать приговор.