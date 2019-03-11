Прокурор попросил четыре года колонии для главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева

Прокурор попросил суд в Чечне признать главу регионального филиала «Мемориала» Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков в крупном размере, пишет «Медиазона».

Гособвинитель попросил приговорить Титиева к четырём годам колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей.

Напомним, Оюб Титиев был задержан в Чечне в январе 2018 года по обвинению в хранении наркотиков. Уголовный процесс над ним проходит в Шалинском суде Чечни.

Сам правозащитник вину не признаёт и настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские, которые задерживали его не один, а два раза. В мае Следственный комитет завершил расследование его дела. Защита Титиева требовала предоставить записи с камер видеонаблюдения в отделе, на которых могло быть запечатлено, что правозащитника привозили в отдел неоднократно. Но следствие ответило, что в тот день система видеонаблюдения не работала.