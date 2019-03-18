Глава чеченского «Мемориала» Оюб Титиев получил 4 года колонии-поселения по делу о хранении наркотиков

Шалинский городской суд Чечни признал виновным главу чеченского филиала «Мемориала» Оюба Титиева по делу о хранении наркотиков и приговорил его к четырём годам колонии-поселения, сообщается в телеграм-канале «Мемориала».

Судья Мадина Зайнетдинова зачитывала приговор в течение примерно девяти часов. Адвокат главы чеченского «Мемориала» Петр Заикин пообещал обжаловать приговор.

Правозащитники считают дело Оюба Титиева политическим. Адвокат Титиева Илья Новиков утверждал, что его преследование связано с «делом 27» (расстрел не менее 27 человек в рамках внесудебной расправы в Грозном в ночь на 26 января 2017 года) и с угрозами главы парламента Чечни Магомеда Даудова, который в декабре 2017 года обвинил правозащитников в том, что Instagram заблокировал аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним, Оюб Титиев был задержан в Чечне в январе 2018 года по обвинению в хранении наркотиков. Сам правозащитник вину не признаёт и настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские, которые задерживали его не один, а два раза. В мае Следственный комитет завершил расследование его дела. Защита Титиева требовала предоставить записи с камер видеонаблюдения в отделе, на которых могло быть запечатлено, что правозащитника привозили в отдел неоднократно. Но следствие ответило, что в тот день система видеонаблюдения не работала.

Находясь под арестом, Оюб Титиев получил премию имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека.