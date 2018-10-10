Глава Горноуральского городского округа не нашёл оснований для увольнения чиновницы, написавшей донос на пенсионерку из села Покровское

Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников не нашёл оснований для освобождения от должности руководителя администрации села Покровское Марины Сельской. О решении Летникова АН «Между строк» сообщил замдиректора департамента по местному самоуправлению губернатора Свердловской области Андрей Бабиков. Летом Сельская написала заявление в полицию на 63-летнюю жительницу Покровского Ирину Куценок, обвинив её в организации несанкционированного митинга, что привело к судебному разбирательству.

В сентябре более 650 человек попросили лидера региона Евгения Куйвашева уволить Марину Сельскую из-за «использования в её работе метода репрессий в отношении общественно активных жителей», а также «нанесения серьёзного удара по репутации органов местного самоуправления, снижения уровня доверия к муниципальным и региональным властям». Коллективное обращение уральцев было рассмотрено совместно с администрациями Горноуральского городского и Горнозаводского управленческого округов. Глава ГГО Дмитрий Летников сообщил областным властям, что администрация ГГО «не имеет претензий к Ирине Куценок и не поддерживает наказание граждан в связи с проведением несогласованного митинга», но не видит и оснований для увольнения главы Покровской администрации.

«Информация о сборе подписей жителей доведена до главы городского округа Дмитрия Летникова. Ему также рекомендовано провести разъяснительную работу с главами территориальных администраций по соблюдению действующего законодательства при проведении общественных мероприятий», — говорится также в ответе на коллективное обращение.

Напомним, Марина Сельская написала заявление в полицию на Ирину Куценок, обвинив её в организации несанкционированного митинга, после того как пенсионерка при помощи объявлений на подъездах домов предупредила соседей о приезде телевизионщиков из-за проблем ЖКХ. 30 августа состоялось судебное заседание по делу Куценок. Чтобы поддержать пенсионерку, в Пригородный суд Свердловской области приехали односельчане, журналисты региональных и федеральных СМИ, уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. Интересы Куценок защищал известный уральский адвокат Алексей Бушмаков. В итоге суд постановил прекратить производство по делу «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».

Ранее Сельская, которая начала работать главой Покровской администрацией лишь в феврале 2018 года, аналогичным способом боролась с другим активистом — жителем посёлка Молодёжный Владимиром Чукавиным. Он позвал односельчан к себе в гости, чтобы зачитать ответ властей на его просьбу отремонтировать дорогу, но Сельская сообщила в полицию о готовящемся незаконном митинге.