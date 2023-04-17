Глава ГГО попросил бюджетников сдать по 100 рублей на тушёнку для участников СВО и подписаться на его Telegram-канал

В чатах бюджетных учреждений Горноуральского городского округа появилось сообщение от главы ГГО с просьбой сдать по 100 рублей на приобретение тушёнки для участников СВО. Также бюджетников просят подписаться на Telegram-канал главы округа Дмитрия Летникова.

«Мы уже не первый год собираем гуманитарную помощь для наших солдат. Все посылки мы собираем централизованно в районной администрации. Любая помощь нашим ребятам будет оказываться нашим округом вплоть до победы», — рассказал АН «Между строк» Дмитрий Летников.

Напомним, в марте в администрации Нижнего Тагила подробно рассказали, в чём нуждаются военнослужащие в зоне СВО. Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров сообщал, что участники спецоперации из Нижнего Тагила запросили автомобили повышенной проходимости.