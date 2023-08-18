Гимнастка из Нижнего Тагила покорила сердца уральцев и получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Екатеринбург — 2023»

Уроженка Нижнего Тагила 19-летняя Ксения Брагина завоевала приз зрительских симпатий на конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург — 2023» (12+). Финал мероприятия прошёл накануне, 17 августа, на сцене Исторического сквера. Ведущим шоу стал известный комик Дмитрий Хрусталёв, а хедлайнером — группа «Банд'Эрос».

На протяжении нескольких недель жители Свердловской области голосовали за полюбившуюся им участницу на официальном сайте конкурса. По его итогам приз зрительских симпатий достался Ксении. В подарок девушка получила подарочный сертификат на посещение школы танцев, сертификат в спа-салон и сертификат на полугодовое обслуживание СберЗдоровье. Награждал тагильчанку главный балетмейстер «Урал Опера Балет» Максим Петров.

Напомним, конкурс проходил с мая по август. В этом году мероприятие стало юбилейным — двадцать пятым. В юбилейный год организаторы решили полностью перезагрузить формат шоу и увеличить масштабность конкурса.

Корона и главный приз, евродвушка в новом жилом комплексе «Миллениум» на Юго-Западе Екатеринбурга, достались Александре Кузнецовой. Титул первой вице-мисс завоевала 22-летняя Екатерина Трубникова, второй вице-мисс — 23-летняя Ева Кирнос.