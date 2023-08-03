Гимнастка из Нижнего Тагила поборется за звание «Мисс Екатеринбург» и евродвушку в новом ЖК

Уроженка Нижнего Тагила 19-летняя Ксения Брагина готовится примерить корону «Мисс Екатеринбург — 2023» (12+). Как сообщает портал Е1.RU, Ксения окончила училище олимпийского резерва в Екатеринбурге. Имеет звание мастера спорта по художественной гимнастике. Сейчас учится в РАНХиГС на специальности «Медиакоммуникации в органах власти и бизнесе».

В этом году в конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» участвует 16 девушек из Екатеринбурга, Тюмени, Магнитогорска, Челябинска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Сысерти и Ирбита.

«Имя победительницы станет известно 17 августа на главной сцене Дня города в Историческом сквере. Вход будет свободным для всех желающих. Ведущим станет Дмитрий Хрусталёв, а музыкальным хедлайнером — группа "Банд’Эрос". Помимо короны и титула, в этом году победительница получит самый ценный приз за всю историю — евродвушку в новом жилом комплексе», — говорится на портале Е1.RU.

Проголосовать за Ксению можно на сайте https://мисс-екатеринбург.рф/miss.