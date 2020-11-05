ГИБДД Свердловской области заявила об опасности защитных экранов в такси

Замначальника управления ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Памфилов заявил, что защитные «противоковидные» экраны, которые в соответствии с указом губернатора региона должны устанавливать в машинах такси, могут представлять опасность, пишет ЕАН.
«Если это жёсткая какая-то перегородка, при любом дорожно-транспортном происшествии может возникнуть травмирование пассажира, потому что любой посторонний предмет в салоне, независимо от того, как он установлен, несёт в себе травматическую угрозу. У нас большое количество ДТП, когда при визуальном осмотре автомобиля всё вроде целое, и каркас безопасности, но человек переместился, ударился головой о стойку и от этого получил смертельную травму», — рассказал Памфилов.
Он подчеркнул, что установка подобных конструкций внутри салона автомобиля должна проходить сертификацию и проверку на безопасность и эти изменения должны быть зарегистрированы в Госавтоинспекции. Замначальника УГИБДД отметил, что у таксистов нет никаких организационных препятствий, чтобы зарегистрировать эти изменения: они могут обратиться как лично в порядке живой очереди, так и по записи или через сайт госуслуг.
«Если кто-то к нам обратится с такой просьбой — зарегистрировать внесение изменений в конструкцию, — никаких проблем здесь не будет, если представлены все документы, необходимые для регистрации этого изменения, все необходимые процедуры регистрационные мы проведём. Вопрос в другом, насколько всё это возможно сделать в автомобиле и как получить эти документы», — отметил Дмитрий Памфилов.
По его информации, пока никто за регистрацией подобных изменений не обращался.
На вопрос о привлечении к ответственности таксистов, в чьих машинах нет защитных перегородок, Дмитрий Памфилов ответить затруднился.
«Как будет решён вопрос на уровне [областного] Минтранса о том, что всё приведено в соответствие, решены вопросы со всеми переоборудованиями, после этого мы будем в свою очередь принимать меры административного воздействия», — сообщил замначальника свердловской Госавтоинспекции.
- Указ губернатора об установке в такси защитных экранов для профилактики распространения коронавируса вызвал сопротивление у екатеринбургских таксистов — в конце октября они устроили протестное собрание в центре города. На главную площадь к ним вышел глава регионального Минтранса Василий Старков, который пригласил представителей рынка такси обсудить проблему на встрече.
- После указа губернатора в некоторых такси в Екатеринбурге вопрос решили с помощью полиэтиленовой плёнки. Подобный эксперимент поставил и глава областного Минтранса. Как долго он ездил с этой плёнкой в машине и ездил ли вообще или просто попробовал её натянуть — не уточняется.