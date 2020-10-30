Таксистам Свердловской области дали неделю на установку защитных экранов

Министр транспорта Свердловской области Василий Старков во время онлайн-брифинга по итогам встречи с таксистами заявил, что правительство региона дало неделю таксистам, чтобы установить защитные экраны в автомобилях, пишет Znak.com.

По его словам, он планирует встретиться с представителями отрасли в следующий четверг, чтобы определить, как наказывать тех, кто не исполнил договорённости.

«Мы ещё раз посмотрим, как будет выполняться указ. Посмотрим, кто не прислушался, кто осознанно идёт на невыполнение [требования], ставя под угрозу жизни и здоровье граждан. Мы готовы перейти от предупреждения, помощи и наставлений к самым решительным мерам. Штрафы здесь существенные. Для юрлиц штраф — более 50 тысяч рублей. По ощущению от диалога, я понимаю, что таксопарки и водители будут исполнять указ. Я хочу сказать отдельно спасибо всем им», — сказал Старков.

По словам министра, на встрече с таксистами они проговорили, что экраны не должны быть капитальными, каких-то определённых требований к тому, как они должны выглядеть и из чего должны быть сделаны, нет.

«Речь идёт об исключении направленного потока воздуха между водителем и пассажиром. Водитель перевозит за день до 70 человек. Этот экран, с учётом замкнутого пространства, позволяет исключить при чихании и кашле попадание капель с вирусом на маску другого человека. Да, вирус оседает на предметах и сиденьях, но он не попадает на маску», — пояснил министр транспорта.

Руководители предприятий «Регион-Транспорт» и «Первый таксомоторный парк» подтвердили, что намерены исполнять указ.

«Единственный нюанс — хотелось бы, чтобы сотрудники ГИБДД отнеслись лояльно и дали какое-то время на установку экранов. Ведь мы хотим сделать не только красивые конструкции, но и практичные, чтобы они в самом деле защищали и пассажира, и водителя», — сказал директор «Регион-Транспорта» Тимур Худорожко.

Сегодня утром почти 20 таксистов, недовольных мерами, встали на парковке перед зданием мэрии Екатеринбурга. Как рассказывали участники акции, цель собрания — привлечь внимание к их проблеме и вызвать дискуссию. По словам таксистов, они недовольны, что им никто не объяснил, какими должны быть экраны, как они должны быть расположены, в какой срок. Также они считают несправедливым, что они должны устанавливать перегородки, а общественный транспорт, куда в час-пик битком набиваются пассажиры, — нет.