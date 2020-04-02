ГИБДД Челябинска из-за коронавируса закрыла границу со стороны Свердловской области

Границу между Свердловской и Челябинской областями временно закрыли из-за ситуации с коронавирусом, всех приехавших водителей и пассажиров возвращают обратно, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией сотрудники Госавтоинспекции на границах Челябинской области проверяют весь поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях. Инспекторы ДПС организовали реверсивное движение путём сужения проезжей части до одной полосы. Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания). Исключение делается только для транспортных средств, движущихся через Челябинскую область транзитом, и грузовых автомобилей, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости», — сообщили в ведомстве.

В полиции напомнили, что за нарушение правил режима повышенной готовности, согласно поправкам в ст. 20.61 КоАП, предусмотрены штрафы для граждан (до 30 тысяч рублей), должностных лиц (до 50 тысяч рублей), предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц (до 300 тысяч рублей). За нарушение ч. 2 этой статьи (нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) для граждан предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей, для должностных лиц штраф до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет, для предпринимателей без образования юридического и юридических лиц — до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По последним данным, в России заражено около 3,5 тысячи человек, в Свердловской области зафиксировали 38 случаев болезни. Губернатор Свердловской области подписал указ, вводящий полную самоизоляцию: жителей попросили не покидать дома кроме экстренных случаев — например, похода в магазин или выгула собаки рядом с жильём.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».