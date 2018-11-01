Генпрокуратуру попросили запретить рэп-концерты

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку временно не допускать концерты рэперов в России, пишет РИА Новости.

По его мнению, такие меры нужно ввести, пока не «нормализуется ситуация в молодёжной среде».

Парламентарий призвал прокуратуру к запрету на проведение «псевдомузыкальных» собраний и официальных концертов рэперов. По его словам, многие музыкальные композиции открыто пропагандируют «суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине».

Петров назвал рэп-баттлы «самыми мрачными явлениями», которые становятся площадками для драк и конфликтов, а также распространения наркотиков и запрещённых законом предметов, отмечает телеканал 360.

«Итогом таких встреч и собраний становятся десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершившие неправильный выбор в своих "музыкальных" вкусах», — заявил депутат.

Напомним, ранее екатеринбургская активистка Евгения Чудновец отправила жалобы в Роскомнадзор и уполномоченному по правам человека Анне Кузнецовой на клип рэпера Оксимирона «Последний звонок».

«Влияние творчества одного из самых популярных рэперов Оксимирона на нашу молодёжь сомнения не вызывает. Этот видеоряд и стихи, целью которых, я надеюсь, было зарабатывание популярности и денег, а не провокация к массовым убийствам, должен быть немедленно удалён [из интернета], дабы избежать повторения этих ужасных убийств наших детей. Отправила жалобу в Роскомнадзор», — заявила Чудновец.

После жалобы Чудновец YouTube и «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора начали блокировать неофициальный клип на песню рэпера Оксимирона «Последний звонок».