YouTube и «ВКонтакте» заблокировали клип на песню Оксимирона «Последний звонок»

YouTube и «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора начали блокировать неофициальный клип на песню рэпера Оксимирона «Последний звонок», пишет Tjournal.

В пресс-службе «ВКонтакте» изданию сказали, что клип блокируют, так как в нём Роскомнадзор усмотрел пропаганду насилия, однако сама песня не запрещена. YouTube вместо ролика показывает заглушку: «Контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».

Заблокированный клип сделан поклонниками Оксимирона из кадров фильма «Класс», снятого по мотивам стрельбы в школе «Колумбайн» в США, официального видео у песни нет.

Ранее на ролик пожаловалась осуждённая за репост Евгения Чудновец. В письмах Роскомнадзору и уполномоченной при президенте по правам ребёнка Анне Кузнецовой она высказала мнение, что клип мог вдохновить Владислава Рослякова на нападение на политехнический колледж в Керчи.