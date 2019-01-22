Генпрокуратура выступила против списания долгов за газ жителям Грозного

Генеральная прокуратура России поручила прокурору Чечни поддержать апелляцию компании «Газпромежрегионгаз» на решение о списании долгов жителей республики, пишет «Интерфакс».

Решение о списании долга было принято Заводским судом Грозного по иску, поданному прокуратурой Чечни. Генпрокуратура посчитала этот иск необоснованным. Кроме срока исковой давности, на основании которого был подан иск, следует учитывать и то, что задолженность «подлежит списанию только в случае признания её нереальной для взыскания», говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Напомним, прокуратура Чечни 17 января объявила, что по её иску была списана задолженность жителей Грозного за газ в размере 9 миллиардов рублей. Позже сообщение было отредактировано, из него убрали сумму долга. После этого депутаты законодательных собраний нескольких российских регионов обратились в прокуратуры с просьбой рассмотреть возможность такого же списания долгов.

В «Газпроме», в свою очередь, заявили, что решение чеченского суда о списании долга за газ противоречит действующим правовым нормам и несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам, и подали апелляцию.