Генассамблея ООН назвала Россию «оккупирующей державой»

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой Россия названа «оккупирующей державой» за присоединение Крыма, пишет ТАСС. Текст резолюции предложила Украина, за него проголосовали 70 стран, включая США и европейские государства, 76 стран воздержались от голосования.

В резолюции также подчёркивается «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» в Крыму и осуждается нарушение прав человека на полуострове.

Перед голосованием заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов заявил, что внесённый проект резолюции по Крыму «является наглядным примером злоупотребления тематикой прав человека».

«Очевидно, что украинская делегация и её покровители думают вовсе не о правах жителей этого российского региона, а о том, как бы вопреки их ясно выраженной воле оспорить статус Крыма под прикрытием правозащитной риторики», — сказал Загайнов.

Среди прочего от России потребовали гарантировать преподавание в Крыму на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение о запрете Меджлиса крымско-татарского народа.

ООН осудила вхождение Крыма в состав России сразу после референдума в 2014 году, тогда Генассамблея подтвердила территориальную целостность Украины.