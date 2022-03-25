ГДДЮТ Нижнего Тагила планирует отсудить у проектировщика капремонта 4 млн рублей 

Руководство Городского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле будет судиться с челябинской компанией, которая разработала проект реконструкции здания. Об этом сегодня, 25 марта, заявила директор дворца Оксана Михневич во время совещания на строительной площадке, пишет ИА «Все новости».

«Челябинская компания ООО “Реконт” неопытная — это было сразу понятно. Я попросила МУП “Тагилгражданпроект” нам помочь, поскольку сами мы не справимся со всей документацией. Мы отправили досудебную претензию в суд, ждали, когда её рассмотрят, и наконец получили ответ. Теперь опять же совместно с “Тагилгражданпроектом” будем отправлять иск в суд», — рассказала АН «Между строк» директор ГДДЮТ Оксана Михневич.

На сегодняшнем совещании обсуждалась корректировка смет и проектных решений. Это связано с удорожанием материалов и недоработками челябинских проектировщиков, которые вскрылись при демонтаже помещений. За свои услуги ООО «Реконт» из Челябинска получило 4 млн рублей.

Как рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, есть небольшое отставание по фасадным работам, что связано с задержкой поставки материалов. Сейчас бригады обшивают нижнюю часть здания серым керамогранитом. Как сообщает пресс-служба мэрии, уже завершён ремонт кровли, заканчивается замена инженерных сетей: канализации, водоводов, электросетей, вентиляции. Черновые работы выполнены на 80%.

«Подрядчики доложили, что в наибольшей степени удорожание коснулось кабеля и электротехнической продукции. Но, несмотря на повышение цен, современное световое оформление здания внутри и снаружи будет таким, как было задумано. Ищем аналоги оборудования у других производителей», — заявил директор компании «Горсвет-НТ» Константин Благинин.

Напомним, капитальный ремонт ГДДЮТ обойдётся бюджету в 366 млн 302 тысячи 650 рублей. Причём от изначального оформления фасада пришлось отказаться после негативной реакции городской общественности. Первоначально здание хотели обшить оранжевыми металлокассетами, но тагильские художники организовали сбор подписей и написали обращение на имя мэра Владислава Пинаева с просьбой отказаться от этой концепции.

На этом скандалы вокруг реконструкции дворца не закончились. В ноябре 2021 года стало известно о том, что строители отбили со стены цветное панно тагильского художника Владимира Кускова.