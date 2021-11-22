Гастропаб «Ленинград»: вкусные блюда из основного меню и разочарование от бизнес-ланча

Благодаря рубрике #МСнаобеде наши журналисты ещё ни разу не оставались голодными. Недовольными, разочарованными и потратившимися — возможно. Новый выпуск гастрономической рубрики посвящён всем этим аспектам и гастропабу «Ленинград» на Карла Маркса.

Гастропаб уже давно пользуется популярностью у любителей мясных блюд. Тем удивительнее, что у заведения нет своего сайта, а блюда из основного меню и бизнес-ланчей, которые меняются каждый день, можно посмотреть только в группе в соцсети «ВКонтакте». Доставки в заведении тоже нет, поэтому пришлось забирать еду самостоятельно.

Наш заказ приняли по телефону, меньше чем через час блюда были уже готовы. Контейнеры с едой нам расставили в разные пакеты, всё было прилично упаковано, правда блюда с соусами немного вышли за рамки одноразовой посуды.

Редактор Екатерина Баранова заказала картофель и тефтели в сливочном соусе из меню бизнес-ланчей. Обед обошёлся Кате в 160 рублей.

«И картофель, и тефтели были что надо: по-домашнему вкусно, не пересолено и специй в меру. Я наелась, хотя некоторым коллегам порции показались маленькими. Но за такую цену ждать европейские порции, мне кажется, странно. Вообще я давно фанат этого заведения и рекомендую его знакомым. Тут большие порции (в сравнении с другими ресторанами), всегда качественные продукты, вежливый персонал. А ещё здесь самый лучший сырный крем-суп в городе! Обеды у ребят тоже хорошие: вкусно, сытно. И всего один минус — нет доставки», — делится Екатерина.

Но не все сотрудники «Между строк», выбравшие блюда из меню обедов, остались довольны. Так, редактор Павел Булатов сначала хотел заказать медальоны в беконе из основного меню, но официант по телефону сообщил, что их в заведении больше не готовят. Паше пришлось довольствоваться бизнес-ланчем, размеры порций которого его весьма расстроили.

«Это просто какое-то издевательство над клиентами. Заказал картошку с тефтелями и салат “Мимоза” на 210 рублей. В итоге даже одной целой картофелины не удалось собрать из этих кусочков. Тефтели тоже были не очень крупные, а салата так вообще кот наплакал. Ко вкусу и качеству претензий нет, хотя трудно испортить такое простое блюдо. Однозначно больше не буду там заказывать бизнес-ланчи. Кризис кризисом, но такая политика заведения меня не устраивает. Был до этого в самом пабе, тогда к граммовке вопросов не было. В этот раз сильно разочаровали», — констатирует Павел.

Осталась разочарована обедом и журналист редакции вегетарианка Екатерина Кукина. Ей выбрать себе перекус из меню мясного гастропаба было непросто.

«Я заказала в “Ленинграде” обычную тушёную капусту, потому что это, пожалуй, единственное блюдо, в котором не было мяса. Вегетарианцу в этом ресторане особо не разгуляться. Порция была холодной и маленькой, съела я её меньше чем за минуту. Также капуста была острой, а я такое не люблю. За капусту поставлю 5 из 10», — говорит Екатерина.

Журналист Диана Дубинина не смогла выбрать блюда из предложенного обеденного меню, поэтому заказала салат «Цезарь» из основного. Он обошёлся ей в 250 рублей.

«Салат был вкусным, чувствовался вкус пармезана. Всех ингредиентов — овощей, куриной грудки — было достаточно. Гренки были сухие, но при этом их было легко жевать. Порции мне хватило, чтобы полноценно перекусить. За салат заведению ставлю 10 из 10», — говорит Диана.

Другой журналист редакции Анастасия Черемных также осталась довольна салатом и оценила его исключительно положительно.

«Выбрала гриль-салат из основного меню, так как хотелось, чтобы обед был сытным, но не тяжёлым. Отдала ему своё предпочтение из-за обилия овощей и не пожалела. Цуккини, баклажаны и салат в кисло-сладкой заправке были хорошим дополнением к мясу. Но, к сожалению, телятина оказалась суховатой. При весе 250 граммов цена блюда в 330 рублей мне кажется вполне приемлемой. Моя оценка — 8 из 10», — делится Анастасия.

Контент-менеджер Данил Николаев тоже взял «Цезарь», тефтели в сливочном соусе и запечённый картофель из меню обедов. За всё он заплатил 410 рублей.

Наша оценка заведению — 7 из 10.

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