«Гаишники бросили его ночью одного на морозе». Под Нижним Тагилом уже два месяца ищут пропавшего 22-летнего мужчину

Под Нижним Тагилом больше двух месяцев продолжаются поиски 22-летнего Антона Осипенко, который пропал после празднования свадьбы друга. 2 февраля молодой человек уехал из посёлка Баранчинский в Кушву, чтобы познакомиться с родителями супруги своего товарища. По словам отца пропавшего, вечером того же дня Антон, разговаривая с матерью по телефону, сообщил, что доберётся до дома сам. Однако с тех пор на связь с родителями больше не выходил. Чтобы дойти до дома в Баранчинском, ему нужно было преодолеть 18–20 км пути.

«Товарищ Антона женился 1 февраля, свадьбу отмечали в Кушве, — рассказал АН "Между строк" Андрей, отец Антона Осипенко. — 1 февраля торжество было в кафе, а 2 февраля всех пригласили в гости к родителям невесты. Живут они на ул. Студенческой, это предпоследняя улица самой окраины Кушвы. Там уже посёлок Восток, который был построен при леспромхозе. Мама звонила Антону в 23:35. Он был не пьян и вполне адекватен. Позже торжество подошло к концу, и гости стали разъезжаться по домам. Такси ехали туда неохотно, так как это окраина, и около двух часов ночи Антон пошёл до дома пешком. На улице в это время было холоднее минус 30 градусов. Надо сказать, что по той дороге, по которой двигался Антон, он мог выйти на ж/д станцию Гороблагодатская. С неё уехать гораздо проще, чем с того района, где отмечали свадьбу».

К утру Антон так и не вернулся домой, на звонки родителей не отвечал, и тогда они забили тревогу. В полиции им удалось узнать, что в районе ул. Олега Кошевого в Кушве сына останавливали сотрудники ДПС. Они составили на молодого человека протокол за нарушение правил дорожного движения из-за того, что он шёл не по той стороне дороги.

«Они бросили его одного на морозе. Сотрудники знали, где живёт Антон, и представляли расстояние до дома, — отметил отец пропавшего. — Видели, что он находится в состоянии опьянения, но адекватен. Когда ДПСников спросили, почему они не предприняли никаких мер, а просто выписали протокол, высадили человека из своей машины обратно на мороз и уехали, они заявили, что "обиделись" на Антона. Якобы он "вёл себя вызывающе и хамил". Мне интересно, что бы сделал любой другой человек на месте сына ночью, в такую погоду и в таком глухом месте? Да там дороги в принципе видно не было, мело так, не по той стороне он, видите ли, шёл».

Что произошло с Антоном после встречи с сотрудниками ДПС и почему он так и не добрался до дома — неизвестно. Сейчас поисками 22-летнего уральца, помимо родственников, друзей и других неравнодушных людей, занимаются волонтёры отрядов «Скорпион» (Нижний Тагил) и «Лиза Алерт».

«В основном на местности работал поисковый отряд "Скорпион". Первые дни после пропажи они прочёсывали местность. Сейчас больше идёт информационный поиск, распространение ориентировок в интернете, в других городах. После схода снега будут организованы повторные прочёсы местности», — рассказала АН «Между строк» Ольга Кофан из отряда «Лиза Алерт», которая координирует поиски Антона.

Родные Антона Осипенко считают, что правоохранители прилагают недостаточно усилий для поиска молодого человека.

«Биллинг телефона по номеру так и не сделан, полиция сказала, что "в биллинге ей отказали". Запрос в банк по движению средств тоже не сделан, при этом у Антона с собой были две банковских карты. Месяц назад мы нашли свидетелей в Верхотурье, которые видели человека, похожего на Антона, они сказали, что он должен был "попасть под камеры", расположенные на фасаде МФЦ. Полиция до сих пор не отсмотрела это видео», — рассказал Андрей Осипенко.

Родители и друзья характеризуют молодого человека только положительно. В школе он хорошо учился и занимался лёгкой атлетикой. После окончил с красным дипломом Баранчинский электромеханический техникум, отслужил в 64-й мотострелковой бригаде в Хабаровском крае. После армии работал на Баранчинском электромеханическом заводе оператором станков с ЧПУ.