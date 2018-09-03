ФСИН объявила о новой проверке ярославской колонии, где пытали заключённого

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведёт новую служебную проверку в ярославской колонии № 1, со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко пишет ТАСС.

Результаты предыдущей проверки, начатой после того, как «Новая газета» в середине июля обнародовала видео с пытками заключённого Евгения Макарова, во ФСИН признали неудовлетворительными.

«В связи с тем, что исследование обстоятельств происшествия ярославским УФСИН не было проведено полно, объективно и всесторонне, директором службы принято решение об отмене результатов служебной проверки и назначении в отношении руководства УФСИН России по Ярославской области и членов комиссии дополнительной проверки представителями центрального аппарата ФСИН, которая в настоящее время ещё не завершена», — сказал Максименко.

Напомним, в середине июля «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники ИК-1 пытают заключённого Евгения Макарова. Видео было записано ещё в 2017 году, сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

После публикации в «Новой газете» и общественного резонанса в отношении сотрудников ярославской колонии было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются 12 человек. Также появились многочисленные сообщения о пытках и в других местах лишения свободы, а также о возбуждённых в связи с этим уголовных делах.