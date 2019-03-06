Фотограф Дмитрий Лошагин отсудил у родителей убитой им жены 285 тысяч рублей

В Ленинском райсуде Нижнего Тагила завершился процесс по имущественному спору между фотографом Дмитрием Лошагиным, отбывающим наказание за убийство своей жены Юлии Прокопьевой, и её родителями, со ссылкой на адвоката родителей Ивана Волкова пишет E1.ru.

В основной части требований суд встал на сторону Светланы Рябовой — мамы Юлии.

«Лошагин получил отказ в его требованиях касаемо совместной выплаты кредита и лишился доли в белой Audi TT, ему присуждена только доля в Audi TT чёрной — 285 тысяч рублей. Соответственно, Рябова должна будет выплатить ему эту сумму, но так как он ей должен 2,3 миллиона рублей в качестве морального вреда, то она ничего платить не будет», — уточнил адвокат.

Напомним, судебная тяжба началась после того, как летом 2018 года Лошагин из колонии подал иск, в котором потребовал пересмотреть доли в наследстве убитой им жены и подключить родителей к выплате кредита стоимостью 2,5 миллиона рублей, который он взял за два месяца до смерти супруги. Лошагин считал, что раз кредит он брал, когда состоял в законном браке, то и ответственность по его выплате лежит на обоих супругах. А поскольку Юлии уже нет в живых, фотограф предъявил иск к родителям погибшей модели. Помимо кредита, Лошагин потребовал с каждого из родителей убитой жены по 440 тысяч рублей за две машины Audi TT, которые он и его жена купили в браке.