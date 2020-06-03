Форвард «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса

Нападающий «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавирусной инфекции, его выписали из больницы, со ссылкой на пресс-службу клуба пишет E1.ru.

«Свой двухнедельный срок я "отмотал". Можно сказать, "дембельнулся" вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония — серьёзное заболевание, с которым я никогда не сталкивался. Сегодня повторно делаю КТ, сдаю кровь на антитела — и уже будет видно, что делать в дальнейшем», — рассказал Погребняк.

Медицинский штаб «Урала» должен определить, когда форвард сможет присоединиться к одноклубникам.

«Да, условия были не самые шикарные, но понять можно: больных сейчас много, и нагрузка на больницы большая. Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, которые мне помогали и следили за моим здоровьем! К сезону подготовиться успею, в моём возрасте одной тренировки в день достаточно», — отметил Павел.

Напомним, 22 мая стало известно, что бывший нападающий сборной России по футболу, форвард футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус. Из-за заболевания футболиста вся команда была помещена в обсерватор под Сысертью.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».