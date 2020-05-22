Футбольный клуб «Урал» поместят в обсервацию под Сысертью из-за коронавируса у нападающего Павла Погребняка

Бывший нападающий сборной России по футболу, форвард футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус, пишет «Интерфакс».

«По результатам общекомандного тестирования на COVID-19 было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме нападающего "Урала" Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат», — говорится в сообщении пресс-службы ФК.

В сообщении ФК «Урал» отмечается, что заболевание у Погребняка протекает в лёгкой форме, его здоровью ничего не угрожает.

«Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Мы желаем Павлу скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении.

Вся команда будет жить и тренироваться в условиях закрытой обсервации, сообщил на брифинге министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

«Погребняк приехал из Москвы. Теперь мы проведём дополнительные обследования и других приезжих. 21 июня "Урал" должен принять участие в завершении чемпионата России, там все пять игр будут золотые», — заявил Леонид Рапопорт.

По словам министра, команда «Урал» уйдёт на обсервацию в Сысертском районе, где футболисты будут жить и тренироваться в условиях изоляции.

«Персонал базы уже готов, спортсооружение готово, питание организовано», — добавил Рапопорт.

Министр также отметил, что спортсмены смогут тренироваться на открытом воздухе согласно указу губернатора.

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