Forbes: После аварии на ТЭЦ в Норильске владелец «Норникеля» за день потерял 1,5 млрд долларов

После аварии в Норильске владелец «Норникеля» миллиардер Владимир Потанин за 4 июня потерял 1,5 млрд долларов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные своего счётчика Real Time.

Издание сообщает, что причина потерь — обвал котировок «Норникеля», который 4 июня стал лидером падения на Московской бирже. Его акции упали более чем на 8%. Так инвесторы отреагировали на появившиеся подробности об аварии, произошедшей ещё 29 мая на ТЭЦ-3 под Норильском.

Сейчас состояние Потанина оценивается в 25,2 млрд долларов, он по-прежнему остаётся богатейшим человеком России.

Напомним, 29 мая в Норильске произошёл разлив около 17 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». По одним данным, в резервуар с топливом врезался легковой автомобиль, после чего произошла разгерметизация резервуара и начался пожар; по другим данным, сначала произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, после чего в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание.

По данным Генпрокуратуры, авария привела к тому, что топливо проникло в почву и ближайшие водоёмы: реку Амбарную (обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска), озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. В компании «НТЭК», на чьей территории произошло ЧП, заявили, что специалисты откачали и собрали более 100 тонн нефтепродуктов.

По факту разлива топлива возбуждены три уголовных дела: по части 1 статьи 254 УК РФ («Порча земли»), статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»), статье 250 УК РФ («Загрязнение вод»). Все уголовные дела о разливе нефтепродуктов в Норильске переданы в центральный аппарат СК, в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК».

Ущерб от разлива дизельного топлива в Норильске может достигать 100 млрд рублей.