«Фонтанка» назвала имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Великобритания может объявить третьим подозреваемым в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 45-летнего Сергея Федотова, пишет «Фонтанка».

По информации издания, в январе — феврале 2014 года он ездил в Чехию одновременно с Александром Петровым. Кроме того, Федотов трижды посещал Лондон — в марте 2016 года, марте 2017-го и марте 2018-го. Последняя поездка состоялась 2 марта, как и Петров с Русланом Бошировым, но другим рейсом. Федотов покинул Лондон в день покушения на Скрипалей на одном самолёте с Петровым и Бошировым.

«Фонтанка» также утверждает, что в России на Федотова не оформлено недвижимости, транспорта и мобильных номеров, его также нет в социальных сетях и базе исполнительных производств. Номер его паспорта отличается на одну-две цифры от документов, выданных россиянам, которые местом регистрации указывали Хорошевское шоссе, 76, где находится штаб-квартира ГРУ.

В конце сентября The Telegraph писала, что британские службы безопасности и полиция установили личность третьего участника покушения на Скрипалей. По информации издания, он также был агентом ГРУ и провёл «разведку на месте» перед отравлением. При этом газета отмечала, что подозреваемый приехал в Солсбери до того, как остальные участники покушения привезли в Великобританию нервно-паралитическое вещество «Новичок». Полученную информацию он якобы передал Боширову и Петрову. Он также мог сообщить им детали расположения дома Скрипаля и какой именно дверью бывший офицер ГРУ пользуется для входа и выхода.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей нашли в начале марта без сознания в британском Солсбери. По версии британских властей, Скрипалей отравили веществом «Новичок», который производили в СССР. Ответственность за атаку Британия возложила на Россию, Москва причастность к отравлению отрицает.

Позже Великобритания предъявила обвинения по этому делу двум россиянам, которые въехали в страну под именем Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным Bellingcat и The Insider, настоящие имена этих людей — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, они являются сотрудниками ГРУ.