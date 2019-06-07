Фонд поддержки предпринимателей научит уральских бизнесменов продвигать себя и свои компании в социальных сетях

Предпринимателей из Нижнего Тагила и других городов Горнозаводского округа научат продвигать себя и свои компании в различных социальных сетях, а также зарабатывать на этом большие деньги. 20 июня с 10:00 до 16:00 в отеле «Демидов Плаза» пройдёт бесплатный бизнес-форум «Как заставить соцсети работать на вас». Уральским деятелям расскажут, как в интернете с нуля создать успешный личный бренд и продвигать компанию через имидж руководителя, например, в Facebook или Instagram.

Создатель школы финансовой грамотности MOSKOVKINPROF и владелец «Данило-Мастера» Дмитрий Московкин поведает бизнесменам о последних трендах соцсетей. Визуальный мерчендайзер и fashion-стилист Екатерина Путинцева раскроет гостям форума тайны сет-дизайна и правильной фотосъёмки продукции. Редактор «Афиши» в тагильском агентстве новостей «Между строк» Анна Ахунова расскажет о фишках event-маркетинга. Также предприниматели смогут получить экспресс-консультации по стилю от партнёра мероприятия «Высшей школы имиджа и стиля» и обменяться личным опытом с другими бизнесменами во время кофе-брейка.

Чтобы принять участие в форуме «Как заставить соцсети работать на вас», необходимо зарегистрироваться, так как количество мест ограничено. Более подробную информацию можно узнать на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Напомним, летом в Нижнем Тагиле откроется центр «Мой бизнес» для предпринимателей со всего Горнозаводского округа. Он разместится в здании на пр. Мира, 2а (рядом с отелем «Демидов Плаза»). Помимо коворкинг-зоны, в нём будут также организованы переговорная и зоны консультаций. Event-площадка сможет принимать до 100 человек. Уже сейчас, до открытия центра, для уральских бизнесменов проводят полезные и интересные образовательные лекции, семинары и тренинги на самые разные темы. В конце мая, например, состоялся круглый стол «Доступные финансы для малого и среднего бизнеса», где предпринимателям рассказали об условиях поручительств по кредитам, которые так необходимы на пополнение оборотных средств и инвестиционное развитие, и беспроцентных займах.