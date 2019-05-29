Более 4 млрд рублей смогли получить бизнесмены в банках благодаря Свердловскому фонду поддержки предпринимателей

Свыше 4 млрд рублей удалось получить в прошлом году свердловским бизнесменам благодаря работе Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. В 2018 году организация предоставила уральцам поручительства в размере 2 млрд рублей для обеспечения кредитов.

Об условиях поручительств по кредитам, которые так необходимы предпринимателям на пополнение оборотных средств и инвестиционное развитие, и беспроцентных займах рассказали сегодня, 29 мая, в ходе круглого стола «Доступные финансы для малого и среднего бизнеса» в «Демидов Плазе». Встреча была организована в рамках Дня российского предпринимательства. На неё пришли представители крупнейших банков — партнёров фонда: ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и СМП-банка. В последнее время предприниматели часто жалуются на то, что им очень трудно получить нужную сумму в финансовой организации без обеспечения кредитов. В таких случаях спасательным кругом выступает фонд.

«При обращении в банки предприниматели могут привлекать фонд поддержки предпринимательства в качестве поручителя, — рассказал АН "Между строк" Сергей Федореев, руководитель представительства областного фонда в округе. — В прошлом году мы предоставили 16 поручительств для бизнесменов Нижнего Тагила, что позволило им привлечь кредиты на сумму более 200 млн рублей. В основном они привлекают средства на развитие своего бизнеса, приобретение зданий и помещений. Чаще это касается таких сегментов рынка, как производство и торговля. Сегодня мы пригласили представителей банков-партнёров, чтобы поговорить о совместных программах кредитования, а также организовать диалог между банками и предпринимателями на взаимовыгодных условиях и нивелировать трудности, возникающие при оформлении займов».

Поручительство — один из основных видов финансовой поддержки уральских бизнесменов, которые регулярно предоставляет фонд. Сегодня он работает с четырьмя десятками кредитных организаций. Воспользоваться помощью фонда могут предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Свердловской области. Максимальная сумма поручительства — 50 млн рублей, но она не должна превышать 50% от основной суммы кредита. Для компаний, специализирующихся на торговле, плата за поручительство составляет 0,75% годовых от суммы предоставляемых средств, для организаций, занимающихся иным видом деятельности, — 0,5%. При этом возможна рассрочка платежа.

«У предпринимателей часто просто нет такого объёма имущества, основных средств, недвижимости, которые могут помочь получить нужный кредит, — отметила Елена Жидкова, региональный менеджер — начальник отдела организации продаж клиентам малого бизнеса Сбербанка. — Сотрудничество с областным фондом позволяет нам обеспечить нужный для малого бизнеса объём финансирования».

В этом году Минэкономразвития России запустило федеральную программу льготного кредитования малых и средних предпринимателей «8,5%». В неё вошли 70 банков из 29 регионов страны. В Свердловской области аккредитованы 18 банков, из которых 13 являются партнёрами СОФПП по предоставлению поручительств. Региональный фонд поддержки предпринимательства с начала 2019 года «прогарантировал уже 8 кредитов для уральцев на сумму более 200 млн рублей».

“По программе Министерства экономического развития РФ "8,5%" мы уже реализовали ряд сделок в Екатеринбурге. От предпринимателей Нижнего Тагила сформирован пул заявок на общую сумму порядка 50 млн руб. Также необходимо уточнить, что у предприниматей Нижнего Тагила, как у моногорода, есть преимущества по видам деятельности, которые могут участвовать в программе "8,5%". В частности, в программе может участвовать розничная торговля.

В ближайшее время мы планируем организовать совместно с СОФПП ряд информационных семинаров для предприятий Горнозаводского округа, на которых подробно расскажем о возможностях участия в программе "8,5%", банковских гарантиях и других финансовых инструментах для бизнеса», — отметила на встрече Юлия Власова, заместитель управляющего Уральским филиалом Промсвязьбанка.

Моногородам сегодня, напомним, доступны специальные займы по ставке от 3,5% на следующих условиях: для приоритетных групп лиц, до 5 млн рублей, на срок до 3 лет. Займы предоставляются Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства на рефинансирование существующих кредитов, приобретение основных средств, пополнение оборотки, ремонт коммерческой недвижимости. Нельзя тратить средства на погашение задолженности перед бюджетом или на зарплату сотрудникам.

Кроме вышеперечисленных инструментов, на круглом столе специалисты СОФПП презентовали финансовые возможности федерального Фонда развития моногородов. Областной фонд поддердки предпринимательства будет консультировать по его продуктам и помогать готовить заявки. В этом году Фонд развития моногородов начал выдачу займов под 0% годовых на сумму от 10 до 250 млн рублей и на срок до 10 лет. В качестве обеспечения по данному кредиту используется банковская гарантия в аккредитованных банках. Процент по ней станет стоимостью займа для предпринимателей.

Летом в Нижнем Тагиле откроется центр «Мой бизнес» для предпринимателей со всего Горнозаводского округа. Он разместится в здании на пр. Мира, 2а (рядом с отелем «Демидов Плаза»). Помимо коворкинг-зоны, в нём будут также организованы переговорная и зоны консультаций. Event-площадка сможет принимать до 100 человек. Для уральских бизнесменов будут проводить полезные и интересные образовательные лекции, семинары и тренинги на самые разные темы. Там же они смогут получить консультации по продвижению в интернете, ликбез по изменениям в законодательстве, налоговым нововведениям.

Ранее в рамках Дня российского предпринимательства в Нижнем Тагиле состоялся бизнес-завтрак, в котором приняли участие порядка 60 предпринимателей со всего Горнозаводского округа, чиновники и депутаты. Мероприятие ознаменовалось налаживанием диалога между властью и бизнесом, а также подписанием сразу нескольких серьёзных соглашений о сотрудничестве.