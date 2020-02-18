Международная федерация университетского спорта (FISU) не согласовала строительство деревни Универсиады в Екатеринбурге в том виде, в котором она была предложена проектировщиками, пишет Znak.com.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что речь идёт о многофункциональных корпусах, в которых после соревнований хотели разместить три корпуса Уральского федерального университета (УрФУ). По словам главы региона, он попросил министра образования РФ Валерия Фалькова содействовать в финансировании строительства этих корпусов.

На совещании по Универсиаде, которое прошло в министерстве спорта, участники обсудили процедуру возврата средств, которые Свердловская область вложит в подготовку к соревнованиям. По словам Куйвашева, регион уже направил в Минфин РФ свои предложения по механизмам финансирования и возмещения затрат. Губернатор также попросил министра цифрового развития РФ Максута Шадаева предоставить региону субсидию на разработку Системного проекта по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры на объектах игр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт называл общую сумму средств подготовки к Универсиаде, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году, — 79 млрд рублей.

Он отмечал, что из этой суммы 53 млрд рублей должен будет выделить федеральный бюджет.

Отметим, что, по последним договорённостям, основную часть деревни Универсиады должна строить группа «Синара», общежития для спортсменов — «Группа ЛСР».