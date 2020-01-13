Универсиады не будет: в Екатеринбурге пройдут Всемирные студенческие игры

Международная федерация университетского спорта (FISU) заявила, что отказывается от названия Универсиада для своих главных соревнований, сообщается в заявлении на официальном сайте организации. Теперь соревнования будут проводиться под брендом World University Games. Вместе с новым названием для соревнования FISU презентовала новый логотип организации.

«Новый логотип и новая система наименований соревнований обеспечат нам большую прозрачность, узнаваемость бренда и последовательность. У нас более 170 федераций-членов, и мы являемся головной организацией для их национальных и континентальных мероприятий. Вместе мы создаём единый мир университетского спорта», — заявил генеральный секретарь FISU Эрик Сэнтронд.

В 2023 году очередная летняя Универсиада должна пройти в Екатеринбурге. Znak.com со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области сообщает, что соревнования пройдут уже под новым названием Всемирные университетские игры. Как рассказал глава оргкомитета по подготовке к соревнованиям в Екатеринбурге Александр Чернов, оргкомитет уже думает над тем, под каким брендом проводить соревнования в России. Обсуждаются два варианта: Всемирные университетские игры или Всемирные студенческие игры, однако есть и третий вариант — сохранить название Универсиада в виде исключения.

«Мне понятно, почему федерация сделала такой ребрендинг. Он достаточно комплексный, это давняя история. Там появился новый логотип, который мне очень нравится, и название игр на английском звучит по-другому. У нас есть техническая задача понять, как переводить название. Мы будем этим заниматься. Есть маркетинговые последствия, связанные с тем, какие игры мы продвигаем, университетские или студенческие. Поэтому ответа, как отразится [решение FISU], пока нет, но точно отразится. Мы будем заниматься этим в ближайшие два-три месяца. Кроме того, мы обратимся в FISU с предложением до 2023 года сохранить для нас название Универсиада для российской аудитории», — сказал Чернов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт оценивал общие расходы на подготовку к Универсиаде в 79 млрд рублей и отмечал, что из этой суммы 53 млрд рублей должен будет выделить федеральный бюджет.