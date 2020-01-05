Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент поручил федеральному правительству оказать помощь властям Свердловской области и общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» в организации и проведении спортивного мероприятия, кроме того, кабинету министров поручено содействовать в освещении Универсиады в государственных СМИ. Органам исполнительной власти субъектов РФ также рекомендовано подключиться к подготовке спортивного события.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал данный указ ключевым для Екатеринбурга.

«Для нас очень важна такая поддержка, ведь Универсиада — событие мирового масштаба и её безукоризненное проведение будет являться успехом всей страны. Сделать предстоит много: построить новые спортивные, инфраструктурные объекты, дороги, пустить новый транспорт, обеспечить безопасность и качественный приём всех гостей. Это масштабная работа. И мы уже активно включились в неё», — заявил глава региона.

Также Куйвашев отметил, что на месте будущей деревни Универсиады уже начались строительные работы.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев утвердил правила получения Свердловской областью субсидий из федерального бюджета на подготовку к Универсиаде-2023. Министр спорта региона Леонид Рапопорт оценивал общую сумму подготовки на Универсиаду, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году, в 79 млрд рублей. Он отмечал, что из этой суммы 53 млрд рублей должен будет выделить федеральный бюджет.