Происшествия

Фигуранты дела «Титановой долины» частично признались во взяточничестве

25.11.2020 17:22
Фигуранты дела «Титановой долины» частично признались во взяточничестве

Сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга прошло первое заседание по делу о взятке экс-директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. После оглашения обвинительного заключения оба фигуранта частично признали вину. Об этом сообщает Znak.com. 

По данным суда, Артемий Кызласов заявил, что он не создавал какие-либо препятствия в предпринимательской деятельности. Шилиманов признал, что он действительно участвовал в передаче денежных средств, но не знал, для чего деньги предназначались. 

Экс-директору «Титановой долины» грозит от 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы полученной взятки, а бывшему замминистра экономики Свердловской области до 7 лет лишения свободы. 

  • Кызласов и Шилиманов были задержаны 17 февраля прошлого года в кафе бизнес-центра «Высоцкий», где находится офис «Титановой долины». Операцию проводили сотрудники Свердловского управления ФСБ. Как утверждает следствие, Кызласов при посредничестве Шилиманова должен был получить от предпринимателя Дмитрия Панова 2,5 млн рублей.
Фото: kommersant.ru
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