Фигуранты дела «Титановой долины» частично признались во взяточничестве

Сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга прошло первое заседание по делу о взятке экс-директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. После оглашения обвинительного заключения оба фигуранта частично признали вину. Об этом сообщает Znak.com.

По данным суда, Артемий Кызласов заявил, что он не создавал какие-либо препятствия в предпринимательской деятельности. Шилиманов признал, что он действительно участвовал в передаче денежных средств, но не знал, для чего деньги предназначались.

Экс-директору «Титановой долины» грозит от 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы полученной взятки, а бывшему замминистра экономики Свердловской области — до 7 лет лишения свободы.